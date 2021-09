17 settembre 2021 a

Milano, 17 set. (Adnkronos/Labitalia) - "Il presidente di Federpol Ponzi ha portato una serie di obiettivi che era stato chiesto dalla categoria in assemblea. Molte sono le adesioni da parte delle agenzie investigative per la formazione". A dirlo Berlino Tazza, presidente confederazione Sistema Impresa, intervenendo al 64° congresso nazionale Federpol in corso al Grand Hotel Villa Torretta Milan Sesto.