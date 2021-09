Sport: Ballarin (Europe Energy), 'sponsorship fondamentali, Covid stimolo per crescere' (2)

17 settembre 2021 a

(Adnkronos) - Sulle differenze nell'investire nel calcio piuttosto che nel motomondiale o in altri sport, Ballarin ha spiegato: "Ogni scelta di partnership ha il suo perché. Soprattutto nel mondo dello sport, bisogna stare attenti ed essere consapevoli che la scelta di sponsorizzare una squadra piuttosto che un'altra, un atleta piuttosto che un altro, può avere degli effetti sul target a cui si punta e a cui si vogliono vendere i propri servizi. Per noi di WithU, quindi, era molto importante scegliere un partner “maggiore”, che avesse una certa visibilità a livello nazionale e un target di riferimento ampio e non di nicchia. La MotoGp sembrava il terreno perfetto: ottima presenza, nazionale e internazionale, e ottima risonanza. E da lì tutto è iniziato".

Nei prossimi mesi, uscendo dalla pandemia, ci sarà una ripresa da parte delle società che sono da anni presenti nel mondo dello sport. "Certamente, noi - come penso tutti - puntiamo ad una ripresa a 360 gradi. Anche da parte dei nostri partner poi, c'è la consapevolezza di tutte le difficoltà che noi, come loro, abbiamo dovuto affrontare, e quindi la volontà e la voglia di ripartire. Per questo siamo già in marcia, e contiamo di recuperare quello che il Covid-19 ci ha impedito di fare, anche grazie a soluzioni nuove e “alternative”. Per il futuro poi, abbiamo in serbo tante novità, proprio con la collaborazione dei nostri partner sportivi. Alla fine, se si lavora bene e si comunica bene, un accordo si trova e le difficoltà si superano", ha concluso Ballarin.