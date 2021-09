Milano: polizia arresta due ladri di orologi

17 settembre 2021 a

Milano, 17 set. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato due cittadini di 33 e 48 per rapina. I due, nel mirino della sezione Antirapina della squadra Mobile, hanno rapinato - dopo una colluttazione con la vittima, un uomo che indossava una replica di un orologio di lusso, orologio il cui valore, nel caso di modello originale, è di circa 22.000 euro. Una volta rientrati nel B&B, sono stati bloccati dai poliziotti e trovati con l'articolo rubato.

Oltre agli scooter utilizzati, di dubbia provenienza non potendosene rilevare il numero di telaio poiché abraso, sono state trovate diverse targhe adesive tra le quali quella applicata nel corso della rapina e segnalata da un testimone. All'interno di uno scooter sono state sequestrate la pistola utilizzata, una scacciacani con tappo verniciato di nero, e due radio ricetrasmittenti.

La tecnica utilizzata per questi tipi di rapina è sempre la stessa: percorrere su due scooter le strade più trafficate e, una volta individuata la vittima, attendere il momento in cui la stessa si ferma per poterla aggredire con violenza e minacciandola con la pistola.