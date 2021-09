Covid: Gasparri, 'doveroso usare green pass in Parlamento'

17 settembre 2021 a

Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Io giro con il green pass attaccato al collo da molte settimane e quindi trovo assolutamente ragionevole che lo si usi anche in Parlamento. È uno strumento utile, che facilita la circolazione delle persone e consente la riapertura del Paese. Esibirlo e mostrarlo in Parlamento è una cosa doverosa. Non lo uso soltanto nella sua versione telefonica, ma anche in quella fisica con un cartellino che in tante occasioni porto bene in vista". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.