Rapacciuolo (ispettorato inter. nord-ovest): "Tuteliamo la dignità delle donne"

17 settembre 2021 a

a

a

Milano, 17 set. (Adnkronos/Labitalia) - "Le nostre sono armi sanzionatorie e cerchiamo di tutelare la dignità delle lavoratrici he ha gli stessi diritti dei lavoratori maschi". Andrea Rapacciuolo, ispettorato Interregionale del lavoro del nord-ovest, intervenendo al 64° congresso nazionale Federpol in corso al Grand Hotel Villa Torretta Milan Sesto, che ha scelto come tematica il femminicidio, argomento, purtroppo, ancora troppo presente nelle pagine di cronaca nazionale, e la pandemia di certo non ne ha diminuito il volume di casi.

"Abbiamo casi - ricorda - di disparità retributiva, un fenomeno difficile da investigare. Abbiamo una legislazione che ci consente di intervenire e abbiamo dei soggetti che con noi collaborano come le consigliere di parità e i sindacati per dare un contributo sanzionatorio e compensatorio".