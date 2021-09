Alitalia: lunedì convocato incontro Ita-sindacati su condizioni lavoro**

17 settembre 2021 a

Roma, 17 set. - (Adnkronos) - Con una lettera firmata dal presidente Alfredo Altavilla Ita ha convocato per lunedì 20 alle 16 nella sede di Roma un incontro con sindacati del settore "per concludere l'esame delle condizioni di lavoro del personale di ITA". Lo riferiscono fonti sindacali. Nella stessa giornata è stato convocato un nuovo incontro al ministero del Lavoro a ridosso della scadenza dell'attuale regime di cassa integrazione, fissata per il 22 settembre.