Fesica Confsal, sinergia tra datore lavoro agenzia e lavoratore risolve problemi

Milano, 17 set. (Adnkronos/Labitalia) - "Con l'elezione di Luciano Tommaso Ponzi alla presidenza di Federpol si diede una forte spinta al contratto. La sinergia sviluppata insieme al Sistema Impresa con Berlino Tazza ha dato un ulteriore sviluppo al settore". A dirlo Bruno Mariani, segretario generale Fesica Confsal, intervenendo al 64° congresso nazionale Federpol in corso al Grand Hotel Villa Torretta Milan Sesto.

"Sono un sindacalista - spiega - sono convinto che la sinergia che risolve le grandi problematiche, la sinergia tra datore di lavoro e lavoratore, la sinergia per superare le problematiche continuamente vengono poste nel cammino delle aziende, delle agenzie e dei lavoratori. Non significa accettare passivamente il lavoratore, le aziende, o le agenzie. Non difenderemo mai il lavoratore furbetto".

"Chiedo a tutti - sottolinea - la massima attenzione sulla sicurezza del lavoro e su tutte quelle persone che escono di casa e non ci tornano".