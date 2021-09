Covid: De Poli, 'bene green pass ma chiarimenti su piccole imprese'

17 settembre 2021 a

Roma, 17 set. (Adnkronos) - "E' positivo il giudizio sul Decreto del Governo per l'estensione del green pass ma riteniamo che debbano esserci dei chiarimenti al più presto da parte del Legislatore: le disposizioni riguardanti le imprese con meno di 15 dipendenti, infatti, rischiano di tramutarsi in un ostacolo per le piccole e medie imprese". Lo afferma il senatore Udc, Antonio De Poli.

"Secondo quanto leggiamo nelle bozze in circolazione, in attesa del testo ufficiale del Decreto, si rischia di danneggiare le imprese più piccole, in cui il periodo di sospensione del lavoratore non vaccinato e, di riflesso, la sua sostituzione, non potranno essere superiori a dieci giorni. E' evidente che questa misura rischia seriamente di paralizzare le attività delle aziende, soprattutto di quelle più piccole”.