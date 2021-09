Governo: Orlando, 'se Lega esce da esecutivo non mi strappo i capelli'

18 settembre 2021 a

Roma, 18 set. (Adnkronos) - Sulla vicenda green pass, Salvini ha perso? "Io dico che si è riaffermata una linea, quella di mettere al primo poso la tutela della salute degli italiani. Mentre, per merito di Draghi e Speranza, ha subito un colpo la tentazione frequente della Lega di rincorrere la Meloni: se questa tentazione sarà scongiurata o avrà altre pulsioni lo vedremo nelle prossime settimane. Ma non possiamo minimamente accettare l'idea che si dica una cosa e se ne faccia un'altra, che si voti all'unanimità in Consiglio dei ministri e poi in modo diverso in Parlamento". Così il ministro Andrea Orlando a La Stampa.

Dica la verità, l'ideale sarebbe che la Lega uscisse dalla maggioranza di governo? "Credo che il lavoro impostato vada portato avanti e che i colleghi della Lega abbiano dato il loro contributo. Ma è chiaro che la convivenza, dal punto di vista politico, è imbarazzante. E, se la Lega decidesse di muoversi diversamente, non mi metterei a piangere e non mi strapperei i capelli".