Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Le 500mila firme per il #referendumcannabis sono un risultato straordinario. USA e Canada dimostrano che legalizzare si può. Firmate il referendum per avere più salute, controlli, giustizia, meno carcere e più soldi per lo stato". Così Benedetto Della Vedova su twitter.