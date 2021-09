Olimpiadi: Sala, 'ricorso su Arena brutta notizia, verificheremo'

18 settembre 2021 a

a

a

Milano, 18 set. (Adnkronos) - "Il cammino di Milano Cortina sta procedendo bene e questa del ricorso non è una buona notizia. L'ho letta ma non ne so nulla, cercheremo di verificare cosa si può fare". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione del Bocconi Sport Center, a proposito del ricorso del gruppo Cabassi contro la delibera urbanistica sull'Arena Santa Giulia.

"Un rallentamento è sempre una cosa brutta", ma nelle ultime settimane "i problemi e i timori che avevamo su alcune opere sono stati rimossi".