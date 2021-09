Calcio: Allegri, 'Juve-Milan è più importante per loro che per noi'

18 settembre 2021 a

Torino, 18 set. - (Adnkronos) - "Innanzitutto è sempre Juve-Milan, una delle partite più importanti del campionato se non la più importante. Loro giocano insieme da quasi tre anni e hanno acquisito delle certezze importanti. Noi stiamo crescendo, nelle ultime settimane siamo stati insieme. Ci fa ben sperare per la partita di domani, ma credo sia più importante per loro che per noi". Così l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Milan.