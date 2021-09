Vaccino covid, una catena di Sant'Antonio per convincere indecisi

18 settembre 2021 a

(Adnkronos) - "Dieci telefonate ciascuno salvano la vita". Non è la rivisitazione dello slogan di un vecchio spot di successo, ma la sfida lanciata da un pediatra per convincere gli indecisi a vaccinarsi contro il covid-19. Dare vita insomma a una sorta di 'catena di Sant'Antonio', un passaparola fra genitori e nonni per sensibilizzare quante più persone possibile sull'importanza di vaccinare se stessi e i ragazzi e spingere le adesioni alla campagna di immunizzazione. E' l'idea di Italo Farnetani, professore ordinario di pediatria della Libera Università Ludes di Malta.

"Nell'interesse principale della salute e della protezione dei propri figli e nello stesso tempo dell'intera comunità - spiega all'Adnkronos Salute - invito ogni genitore a effettuare telefonate a 10 persone tra amici, conoscenti, colleghi di lavoro per sollecitarli alla vaccinazione. Stesso consiglio ai nonni, e pure agli zii. In tal modo si effettueranno decine di milioni di telefonate riuscendo a raggiungere la massima parte dei cittadini. Sapendo quanto contano i contatti personali, confido che si possa ottenere un'impennata di vaccinazioni con un effetto protettivo sorprendente".

L'appello è ad alzare la cornetta subito. "Prendiamolo come il compito del fine settimana", esorta il camice bianco. Parola d'ordine: 'moral suasion' di prossimità. "Io sono sempre stato d'accordo sull'obbligatorietà delle vaccinazioni - ragiona Farnetani - ma in questo momento è ancora più importante e in particolare è necessario che la facciano quei milioni di over 12 che non l'hanno ancora fatto. Non solo per loro stessi, ma anche per ridurre la circolazione del virus e proteggere così gli under 12 che ancora non possono eseguirla. Sulla base di questo, va bene anche estendere il Green pass, un modo indiretto per rendere obbligatoria la vaccinazione e in questo momento è un intervento efficace di sanità pubblica".

Farnetani è ottimista sul successo che potrebbe avere questa 'catena' telefonica: anche perché, "considerando che abbiamo già un'altissima percentuale di popolazione vaccinata, sarebbe sufficiente un ulteriore incremento per arrivare a" mettere "un forte ostacolo alla circolazione del virus", assicura.