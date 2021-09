Mantova: ricercato per furti e rapine, arrestato

18 settembre 2021 a

Milano, 18 set. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, un uomo di 37 anni, cittadino albanese, condannato a quattro anni di carcere per una serie di furti e rapine commesse tra il 2007 e il 2008 nelle province di Verona e Vicenza. L'uomo, con a carico numerosi precedenti penali tra i quali furto aggravato, furto in abitazione, rapina, ricettazione e porto abusivo di armi, è stato fermato nella sua abitazione e portato nel carcere di Mantova.