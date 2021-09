Manfredi a Manageritalia: "Nei primi 100 riorganizziamo comune e partecipate"

18 settembre 2021 a

Roma, 18 set. (Adnkronos) - “La precondizione per il rilancio della città è la riorganizzazione dell'amministrazione del comune e delle società partecipate. E questo va fatto nei primi cento giorni guardando prima di tutto alle competenze. Serve un nuovo modello organizzativo che guardi al futuro, certo considerando e misurando anche le performance”. Lo ha stamattina Gaetano Manfredi è intervenuto al secondo degli incontri di Manageritalia Campania con i candidati sindaci alla città di Napoli. Il tema amministrativo, gestionale e di visone e competenza manageriale al centro dell'incontro.

“Io credo molto – ha continuato Manfredi – in una organizzazione amministrativa efficiente e, come ho fatto all'Università, voglio partire da qui. Dobbiamo separare la gestione politica da quella amministrativa e scegliere il management sulle competenze, solo a seguire può eventualmente esserci appartenenza. Questo è il momento di investire sulla città e questa deve essere una sfida collettiva che ci prendiamo in tanti o meglio tutti”.

Ad una domanda specifica sul calcio, del coordinatore Antonio Corbo, Manfredi ha detto: ”Sono stato a pranzo mesi fa con il presidente De Laurentiis e penso che l'amministrazione comunale abbia il dovere di far scegliere alla società Napoli Calcio dove va messo lo stadio. Importante è che collaborando facciamo dello stadio di Napoli e della sua prestigiosa squadra un punto di attrazione a livello internazionale, come già succede per altre squadre e città come Barcellona, Madrid…”.

“Tutti si devono mettere a disposizione di un progetto comune e condiviso – ha detto Ciro Turiello, presidente Manageritalia Campania – e tra politica e management della macchina comunale e delle società partecipate serve in questo senso una fortissima reciprocità avendo come scopo il bene della città. I manager pubblici e privati e l'organizzazione che guido sono pronti a collaborare e mettere le loro competenze e anche il cuore, dentro e fuori le aziende a favore del territorio e della società. Negli anni abbiamo collaborato sul territorio con tanti mettendo le competenze dei nostri manager al servizio disinteressato di giovani, onlus, amministrazione… Questo vogliamo farlo ancora e ancor più con la prossima amministrazione”.

“Vogliamo collaborare allo sviluppo della città, del territorio e del Sud lavorando insieme alla nuova amministrazione e a tutte le istituzioni – ha detto Antonella Portalupi, vicepresidente Manageritalia – per aumentare la managerialità nel sistema economico, precondizione per uno sviluppo strutturale e sostenibile. Il nostro impegno vuole continuare e rafforzarsi, come organizzazione che rappresenta i manager e mette il loro valore a favore della collettività, anche collaborando alla messa a terra di quella grande opportunità che è il Pnrr”.

L'incontro, moderato dal giornalista Antonio Corbo, è stato seguito in streaming da un folto pubblico