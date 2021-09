Milano: Salvini, 'partita è aperta, convincere 50% che non vota'

18 settembre 2021 a

Milano, 18 set. (Adnkronos) - Alle elezioni a Milano "la partita è aperta. Io non leggo i giornali tranne la Gazzetta e non guardo i sondaggi, preferisco l'oroscopo. Quello che conta è il 3 ottobre", data del voto alle amministrative. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a un evento con il candidato sindaco del centrodestra, Luca Bernardo, e la capolista della lista della Lega, Annarosa Racca. "Si può cambiare. Dove si decide chi vince e chi perde? Nel 50% di quelli che non votano", ha aggiunto. "Vi chiedo una mano per fare il miracolo. Sala la dà per vinta. Bisogna smuovere quella metà dei milanesi che non vota, perché non gli interessa o se ne frega".