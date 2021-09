Milano: La Russa, 'Bernardo non è politico ma sarà fortissimo ad amministrare città'

18 settembre 2021 a

a

a

Milano, 18 set. (Adnkronos) - Luca Bernardo, candidato sindaco del centrodestra per Milano, "non ha esperienza politica. Lui è fortissimo nell'amministrare quello che finora ha amministrato, cioè la corsia in ospedale. Sarà fortissimo ad amministrare Milano. Grazie Vittorio per aver ricordato che non è un politico di professione, grazie di cuore". Lo ha detto il senatore di Fdi, Ignazio La Russa, in un comizio a sostegno di Bernardo, replicando a Vittorio Feltri, capolista Fdi a Milano, che ha detto che come politico Bernardo non è "all'altezza".