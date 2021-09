Mps: Renzi, 'ha resistito alla peste ma non al 'dalemismo' di ritorno'

18 settembre 2021 a

Roma, 18 set (Adnkronos) - “Nel caso dei senesi penso che sia il caso di essere rappresentati da Enrico Letta: se votassi qui non avrei dubbio alcuno e voterei il segretario del Pd". Lo ha detto a Siena Matteo Renzi presentando il suo libro, intervistato da Barbara Jerkov.

"Se Siena, città bellissima, è nella situazione in cui si trova con il Mps le responsabilità hanno un nome e cognome: Massimo D'Alema -ha detto il leader di Iv-. Il Monte ha una storia straordinaria per mille motivi, la più antica banca del mondo che ha resistito alla peste ma non al dalemismo di ritorno”.