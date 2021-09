Governo: Salvini, 'rimaniamo dentro, non lascio Italia a Pd e M5S'

18 settembre 2021 a

Milano, 18 set. (Adnkronos) - "Noi stiamo nel governo e non ci muoviamo di un millimetro perché io l'Italia per due anni in mano a Pd e 5 Stelle non la lascio. Non so dove finiremmo fra tasse, ius soli e Ddl Zan. Sto dentro e combatto da dentro. Ne soffre un po' il fegato, ma portiamo a casa dei risultati". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di un comizio elettorale a Gallarate, in provincia di Varese. "L'unica soddisfazione che non gli do è di uscire dal governo e lasciare il Paese in mano a questa gente", ha aggiunto.