Roma: Marsilio, 'Michetti abruzzese come me, speriamo in sindaco che guardi ad Abruzzo'/Rpt

Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Siamo qui per dare il nostro modesto contributo a Michetti, abruzzese come me, in una città con migliaia famiglie legate all'Abruzzo". Lo dice all'Adnkronos il governatore dell'Abruzzo Marco Marsilio, in attesa del comizio di Giorgia Meloni per **Enrico** Michetti, candidato sindaco per la Capitale, a piazza del Popolo.

"Speriamo in un sindaco della città eterna che abbia attenzione per questa regione. Roma ha sempre guardato al nord e al sud dimenticando le regioni centrali che hanno tanto da raccontare dell'Italia. Confidiamo nel ritrovamento di questa missione".