Covid: aggredisce carabinieri mentre controllano bar nel Bresciano, arrestato

Milano, 18 set. (Adnkronos) - Un uomo di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri a Sabbio Chiese, in provincia di Brescia, per aver aggredito i militari che stavano controllando un bar. I clienti del locale, decine di persone prive di mascherina, erano assembrate fuori e dentro il bar, quando i carabinieri sono intervenuti per un controllo. Durante le fasi di identificazione, alcuni giovani sono tornati nel locale per protestare e il 24enne ha iniziato a insultare e minacciare i carabinieri, fino ad aggredirli. L'uomo è stato arrestato per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Per il locale è stata disposta la chiusura per cinque giorni.