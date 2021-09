Cremona: percepisce reddito cittadinanza senza averne diritto, denunciato

18 settembre 2021 a

a

a

Milano, 18 set. (Adnkronos) - Un uomo di 32 anni, cittadino albanese, è stato denunciato dai carabinieri Pieve d'Olmi, in provincia di Cremona, perché accusato di aver percepito il reddito di cittadinanza senza possedere i requisiti necessari. Il 32enne aveva dichiarato falsamente di possedere un regolare permesso di soggiorno per ottenere il beneficio statale, sottraendo in tal modo alle casse erariali circa 7.200 euro. L'uomo è stato segnalato alle autorità per recuperare il denaro percepito illegalmente.