19 settembre 2021

Roma, 19 set (Adnkronos) - "Quota 100 non si tocca, portare da 62 a 67 anni l'età pensionabile dal primo gennaio è impensabile dopo il Covid. Se a sinistra qualcuno pensa di tornare alla legge Fornero la Lega farà le barricate, 5 anni di vita non si rubano". Lo ha detto Matteo Salvini a Bovolone, in Veneto.