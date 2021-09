19 settembre 2021 a

Roma, 19 set (Adnkronos) - "Stiamo ancora combattendo per tamponi gratuiti o sottocosto a bimbi, disabili, anziani, a chi non si può permettere di spendere centinaia di euro in tamponi". Lo ha detto Matteo Salvini a Bovolone, in Veneto.