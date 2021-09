Governo: Conte, 'Salvini lasci stare gli interessi di bottega e lavori per il Paese'

19 settembre 2021 a

a

a

Roma, 19 set (Adnkronos) - "Quello di Emiliano non lo ritengo un endorsement a Salvini, lui ha fatto un ragionamento più ampio. Il problema vero è che in questa fase di governo noi stiamo lavorando con la Lega ma la Lega deve essere conseguente". Lo ha detto Giuseppe Conte a margine di un evento elettorale a San Nicandro, in Puglia.

"Quando ci si assume una responsabilità di governo bisogna lavorare non nell'interesse di bottega ma del Paese. Auspichiamo che la Lega sia pienamente consapevole di avere una responsabilità di governo, lasciando perdere le percentuali di consenso qui e lì e i sondaggi", ha aggiunto il leader del M5s.