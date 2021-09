Roma: Lollobrigida, 'piazza piena dimostra nostra crescita e terrorizza avversari'

19 settembre 2021 a

Roma, 19 set (Adnkronos) - "Una piazza del Popolo così bella, gremita e tricolore, come quella di ieri per la manifestazione in sostegno della candidatura di Michetti a sindaco di Roma con Giorgia Meloni, mostra ancora una volta che Fratelli d'Italia è il partito degli italiani. Una grande partecipazione che conferma la nostra crescita e, allo stesso tempo, come dimostrato dalla censura della maggior parte giornali, terrorizza i nostri avversari. Siamo sulla strada giusta per liberare la Nazione dalla sinistra e dal M5S.”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.