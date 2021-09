19 settembre 2021 a

a

a

Roma, 19 set (Adnkronos) - "Più sedie vuote che cittadini stamattina per Letta e il Pd a Cosenza. Non spingete! Nello stesso momento, centinaia di persone insieme a me a Bovolone (Verona). Ecco il sondaggio vero". Lo scrive su Twitter Matteo Salvini pubblicando le foto dei due eventi.