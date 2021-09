19 settembre 2021 a

(Adnkronos) - Sono oltre 20mila (20.174) i nuovi contagi da coronavirus in Russia nelle ultime 24 ore. Si registrano altri 793 morti, fa sapere l'autorità del Paese che si occupa di monitorare l'andamento della pandemia. Si tratta di un dato in leggero calo rispetto al giorno prima per quanto riguarda i nuovi casi (erano 20.329), ma in aumento per quanto riguarda i decessi (780 ieri).