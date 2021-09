Ancona: Bernini, 'Bentivogli bersaglio ideologico di settori eversivi'

19 settembre 2021 a

a

a

Roma, 19 set. (Adnkronos) - “La busta con dieci proiettili recapitata all'ex segretario della Fim Cisl Bentivogli è un altro, gravissimo segnale d'allarme sul clima di tensione alimentato dagli stessi settori eversivi che hanno sempre avuto come principale bersaglio i riformisti, e Bentivogli - al quale va la mia piena solidarietà - in questi anni difficili è sempre stato un coraggioso esponente dell'anima riformista e modernizzatrice dei rapporti sindacali. Bisogna assolutamente scongiurare, elevando il livello di guardia, che si riproponga il vecchio schema ideologico secondo il quale sindacalisti scomodi e giuslavoristi sono nemici da eliminare in nome di una declinazione estremista e distorta degli interessi della classe lavoratrice". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.