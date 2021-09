Recovery: Conte, 'mia battaglia vinta, ora imperativo morale spenderli bene'

19 settembre 2021 a

a

a

Roma, 19 set. (Adnkronos) - Sull'uso dei fondi del Next Generation Eu "il M5S si batterà perché questo tesoro, inaspettato -anch'io non pensavo di riuscire a vincere questa battaglia, insieme a tutti gli italiani, e non pensavo di portare a casa questo tesoro così cospicuo- vengano spesi al meglio. Adesso l'imperativo etico e morale è di spenderli bene, dialogare con i territori per proposte solide e concrete". Così l'ex premier e capo politico del M5S, Giuseppe Conte, in un punto stampa a Melfi, in Basilicata.