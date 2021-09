Pd: Letta pubblica foto, 'Salvini non ne azzecca una, penosa polemica costruita sul falso'

19 settembre 2021 a

a

a

Roma, 19 set (Adnkronos) - "Non ne azzecca una Salvini in questo periodo. Posto la foto per amor di verità. A Cosenza 33 gradi e le persone cercavano l'ombra in piedi alle 12. C'erano centinaia di persone a Cosenza come a Bovolone (20 gradi). E allora? Hanno senso queste penose polemiche costruite sul falso?". Lo scrive su Twitter Enrico Letta, pubblicando delle foto in replica a quelle postate stamattina da Salvini sulle presenze ai comizi dei due leader.