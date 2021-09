'Ndrangheta: Siclari (Fi), 'vicinanza al procuratore Gratteri'

19 settembre 2021 a

Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Solidarietà assoluta ed incondizionata al Procuratore Generale di Catanzaro Nicola Gratteri per quanto è emerso con le rivelazioni agghiaccianti di un pentito che dimostrano ancora una volta come chi lotta in trincea contro la 'ndrangheta rischia costantemente la propria vita e quelle degli affetti più intimi". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Marco Siclari, capogruppo in Commissione Salute.

"La criminalità organizzata è un cancro che ha devastato la nostra terra e che può essere estirpato grazie al lavoro costante, repressivo e punitivo, della magistratura, ma anche e soprattutto grazie alla buona politica che deve creare occasioni di crescita e di sviluppo lecite da opporre alla speculazione sul bisogno, sulla povertà e sull'affarismo, nella quale la 'ndrangheta trova terreno fertile per i propri affari criminali. Vicinanza e solidarietà al Procuratore Nicola Gratteri", conclude.