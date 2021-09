Lega: Berlusconi, 'Bossi visionario, ha cambiato storia italiana'**

19 settembre 2021 a

Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Umberto Bossi è un amico caro, un leader politico visionario che ha cambiato, con le sue intuizioni autonomiste e federaliste e con il suo contributo alla fondazione del centro-destra, la storia politica dell'Italia. Gli sono molto grato - come lo sono tanti italiani - per la generosità con la quale si è sempre speso e per l'amore che ha sempre manifestato per la sua terra. Caro Umberto, tanti affettuosi auguri di buon compleanno!". Così Silvio Berlusconi sui social, in occasione degli 80 anni del fondatore della Lega Nord.