19 settembre 2021 a

a

a

Venezia, 19 set. - (Adnkronos) - Lo Spezia batte 2-1 il Venezia nel match valido per la quarta giornata di Serie A disputato allo stadio 'Penzo' della città lagunare. Al vantaggio degli ospiti con Bastoni al 13', replica Ceccaroni al 59', il gol partita per i liguri arriva al 93' grazie a Bourabia. In classifica lo Spezia sale a quota 4, il Venezia resta fermo a 3.