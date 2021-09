Canoa: Mondiali, due ori e un bronzo per gli azzurri nell'ultima giornata (3)

19 settembre 2021 a

(Adnkronos) - Chiude la splendida mattinata di gare la medaglia di bronzo di Carlo Tacchini (GS Fiamme Oro) nel C1 500m. Una prova in rimonta, decisa al fotofinish con un ex aequo sul tempo di 1.48.50 che vede il poliziotto di Verbania sul terzo gradino del podio insieme al moldavo Oleg Tarnovschi. Oro al tedesco Conrad Scheibner (1:46.55), argento allo storico avversario ceco Martin Fuksa (1:47.58).

“Queste medaglie confermano una stagione davvero prestigiosa per la nostra federazione”, ha commentato il Presidente Luciano Buonfiglio. “Dopo le Olimpiadi e le Paralimpiadi siamo stati protagonisti anche in questi Mondiali, risultati storici e di prestigio che danno lustro a tutta la nostra federazione. Il merito è dei nostri fantastici atleti che si allenano duramente ogni giorno senza mollare mai, accompagnati dai tecnici societari, dalle direzioni tecniche federali e dallo staff medico, tutti supportati del grande lavoro della segreteria e dalle linee guida espresse dal Consiglio Federale. Dopo un periodo difficile abbiamo risposto alla grande ma adesso dobbiamo fare sintesi e lavorare tutti insieme per arrivare sempre più pronti a Parigi 2024. Ora aspettiamo la settima prossima la canoa slalom”.