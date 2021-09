Calabria: Letta, 'De Magistris? I napoletani vogliono solo dimenticare i suoi 10 anni...'

19 settembre 2021 a

Roma, 19 set. (Adnkronos) - Alle amministrative "la frammentazione non la do in carico a noi, De Magistris, del resto, anni e anni è stato sindaco di Napoli ma non con noi. Dopo aver lasciato Napoli in quelle condizioni, portandola ai più bassi livelli, non vedo la possibilità di avere incroci o incontri. Vorrei che chiedeste ai cittadini napoletani qualcosa: quando ci si candida per fare qualcosa di importante è giusto rendere conto di quel che è stato fatto. I 10 anni a Napoli non sono stati di successi, i napoletani non vedono l'ora di dimenticarli". Così Enrico Letta, intervenendo alla Festa dell'Unità a Lamezia, in Calabria, per Amalia Bruni presidente. Per Letta "Bruni è il candidato più forte e autorevole, non vedo candidatura migliore".