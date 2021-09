Puglia: Letta, 'chiesto a consiglieri regionali passo indietro su Tfr, Emiliano con me'

19 settembre 2021 a

Roma, 19 set. (Adnkronos) - Sula scelta del Consiglio Regionale della Puglia di reintrodurre il tfr per i consiglieri regionali "mi sono sentito di intervenire e chiedere ai nostri consiglieri, su una decisione che ho trovato fuori luogo, di tornare indietro. Emiliano è assolutamente d'accordo, è stato sempre contrario". Così Enrico Letta, intervenendo alla Festa dell'Unità a Lamezia, in Calabria, per Amalia Bruni presidente.

"Con tutti i problemi che ci sono sul lavoro, sulla sanità - aggiunge - credo che questo non sia un tema su cui perdere anche solo un minuto di tempo".