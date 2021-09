Calabria: Letta, 'c'è Pnrr, elezioni più importanti della storia'

19 settembre 2021 a

a

a

Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Quelle di quest'anno sono le elezioni regionali più importante della storia repubblicana della regione Calabria. Con il Pnrr, infatti, ci sono miliardi di euro che arriveranno. Se la Calabria avrà una presidente come Amalia Bruni ed avrà una Giunta regionale composta con i criteri ed il modo di lavorare col quale Amalia intende operare, questa terra avrà finalmente l'occasione di rilanciarsi. E avrà l'occasione di uscire da un ritardo che dura dall'inizio della storia della Repubblica e sappiamo purtroppo anche da prima. La quantità di soldi che arriva con il Pnrr è enorme e ha degli assi che sono esattamente quelli per lo sviluppo della Calabria". Così Enrico Letta, intervenendo alla Festa dell'Unità a Lamezia per Amalia Bruni presidente.