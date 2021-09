Pd: Letta, 'dopo 2023 al governo per aver vinto questa destra estrema'

19 settembre 2021 a

a

a

Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Fdi e Lega rappresentano una destra radicata e molto destra che, secondo i sondaggi, rappresenta un 40% degli elettori. Salvini e Meloni litigano, però quando c'è da spartirsi il potere e da presentarsi insieme lo fanno. Essere maggioranza per noi vuol dire creare le condizioni per una coalizione più larga che abbia un voto di più di Salvini e Meloni, di questa destra che è diventata estrema. La prossima volta, dopo il 2023, noi al governo ci andremo dopo avere vinto le elezioni, non dopo avere perso, perché un limite della vicenda attuale è che noi le elezioni del 2018 le abbiamo perse e poi, purtroppo o per fortuna, non so come chiamarla, perché gli altri hanno fallito siamo stati costretti per il bene del Paese a tornare al Governo. Ma quando si perdono le elezioni si sta all'opposizione e ci si rigenera". Così Enrico Letta, intervenendo alla Festa dell'Unità a Lamezia, in Calabria, per Amalia Bruni presidente.