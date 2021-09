Covid: Letta, 'se green pass non funzionerà necessario obbligo vaccinale'

19 settembre 2021 a

Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Se l'obbligo di green pass esteso non funzionerà, l'obbligo vaccinale sarà probabilmente necessario. E per questo bisogna far sì che funzioni". Così Enrico Letta, ospite di SkyTg24. "La questione essenziale è non dare messaggi che deresponsabilizzino le persone. In questo ho una posizione diversa da Landini: il primo messaggio deve essere 'vaccinatevi'. Poi c'è un confronto, ma vaccinarsi è un dovere e non si può strizzare l'occhio a chi non vuole vaccinarsi dicendo che poi alla fine ci pensa lo Stato".