M5S: Ricciardi, 'si parte, entusiasmo per progetto Conte'

19 settembre 2021 a

a

a

Roma, 19 set. (Adnkronos) - “Passo dopo passo ci stiamo ricostruendo e lo stiamo facendo insieme a Giuseppe Conte. E' con entusiasmo, quindi, che oggi lanciamo la nuova campagna di iscrizione al nostro nuovo corso. Transizione ecologica, giustizia sociale, diritti dei lavoratori, sburocratizzazione, parità di genere: ecco solo alcuni pilastri per noi imprescindibili e per cui continueremo a batterci, sempre coinvolgendo i cittadini”. Lo dichiara in una nota Riccardo Ricciardi, vicecapogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera.

“Un nuovo corso – aggiunge - capace di valorizzare la nostra storia con forza e coerenza ma che sarà segnato da parole nuove e da una rafforzata struttura sia a livello nazionale che a livello territoriale, per dare impulso al rinnovamento di quello che è e resta il più importante progetto civico e politico di questo decennio. E in questo processo i cittadini saranno ancora assoluti protagonisti: siamo nati nelle piazze sperimentando forme di democrazia diretta, continuerà a essere così anche nel nuovo corso del MoVimento”, conclude Ricciardi.