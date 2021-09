Il boom dell'arredamento online spiegato dalle recensioni di Arredo da casa

20 settembre 2021 a

(Roma, 20 settembre 2021) - Roma, 20 settembre 2021 - Al giorno d'oggi sempre più persone acquistano su internet mobili e complementi d'arredo per la casa e l'ufficio, preferendo questo canale rispetto alle soluzioni convenzionali.

La forte crescita dell'arredamento online è rilevata anche dall'Osservatorio della School of Management del Politecnico di Milano, con un aumento del 32% nel 2020 rispetto al 2019 e un valore di oltre 2,7 miliardi di euro.

Il successo del settore è dovuto soprattutto alla possibilità per gli utenti di trovare convenienza, professionalità e un'attenzione completa alla soddisfazione dei clienti. La customer experience, infatti, è l'aspetto più delicato e importante in questo ambito estremamente competitivo.

D'altronde gli utenti sono sempre più consapevoli e esigenti, premiando esclusivamente gli store online d'arredamento capaci di garantire un servizio di qualità, un'efficiente assistenza pre e post-vendita e condizioni convenienti.

Lo strumento più usato dai web shopper sono proprio le recensioni online, con le quali è possibile verificare l'affidabilità e la serietà delle piattaforme, per essere certi di comprare presso negozi virtuali che dedicano la giusta attenzione alle esigenze dei clienti.

In questo scenario, è sicuramente interessante osservare l'esperienza di

L'importanza delle recensioni nel settore dell'arredamento online

Per un'azienda che vende online prodotti d'arredo è fondamentale prestare attenzione alla opinioni dei clienti, usando i giudizi spontanei degli utenti per migliorare il servizio e proporre soluzioni personalizzate e adatte alle necessità di ogni persona.

Analizzando le recensioni indipendenti si possono scoprire gli aspetti più importanti che spingono a scegliere un determinato e-commerce, tra cui la presenza di un ampio catalogo di prodotti, la qualità del customer care e la possibilità di trovare prezzi competitivi.

Inoltre, gli utenti prediligono i negozi online che forniscono un servizio efficiente di consegna, possibilmente gratuito e tracciabile, soluzioni di pagamento flessibili e tutte le informazioni necessarie per scegliere gli arredi giusti.

Il perfetto connubio tra qualità, prezzi vantaggiosi e attenzione ai clienti può garantire il successo di un web shop d'arredamento online, tuttavia per ottenere dei risultati bisogna investire nell'innovazione e avere professionalità adeguate.

Si tratta dell'approccio adottato dallo store online Arredodacasa.com, un negozio digitale che da anni mette a disposizione dei suoi clienti un servizio impeccabile e altamente professionale. Dalle recensioni online disponibili sulla piattaforma indipendente Feedaty, infatti, emerge l'elevata soddisfazione degli utenti che comprano online sul web shop.

La valutazione è particolarmente positiva per l'impegno profuso nell'offerta della spedizione gratuita in tutta Italia e tracciata, i prezzi convenienti e le opzioni di pagamento più accessibili come il finanziamento a tasso zero.

Quali sono gli arredi più acquistati online dagli utenti

Attualmente, la domanda degli utenti su portali come Arredodacasa.com è molto forte soprattutto per i mobili da interno, con la ricerca di soluzioni specifiche per la zona living e gli ambienti aperti con l'integrazione di ingresso e cucina.

Si tratta di prodotti come gli arredi per il soggiorno, con acquisti che interessano librerie, vetrinette, mensole e mobili porta TV, oppure arredi per l'ingresso come scarpiere e mobiletti.

Sono sempre più richieste online anche le pareti attrezzate, una soluzione versatile perfetta per ottimizzare lo spazio e allestire una zona giorno confortevole e pratica. In questo caso si possono trovare numerose opzioni differenti, con proposte adatte a qualsiasi tipo di ambiente e preferenza, per allestire una parete funzionale dallo stile moderno, classico o contemporaneo. Il web è un canale molto apprezzato anche per l'acquisto dei letti, con la possibilità di comprare un set completo con rete e materasso per ottenere un prezzo ancora più contenuto.

Ad ogni modo, è essenziale la presenza di un servizio di assistenza dedicato, possibilmente disponibile non solo tramite centralino telefonico. Su Arredo da casa è possibile beneficiare di un customer care professionale 24/7, per ottenere supporto immediato anche attraverso WhatsApp e live chat.

Inoltre, è possibile acquistare arredamento di qualità a prezzi vantaggiosi, tenendo conto che si tratta di uno dei pochi e-commerce a proporre mobili con spessore di 18 mm invece dei tradizionali 16 mm.

