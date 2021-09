Molteni Farmaceutici porta in Finlandia il primo trattamento Long-Acting delle dipendenze della durata di 6 mesi

20 settembre 2021 a

(Firenze 20 settembre 2021) - Firenze, 20 settembre 2021 – Nell'ambito della strategia di crescita di Molteni Farmaceutici in tutta Europa, l'azienda, specialty leader nel trattamento delle dipendenze e nella terapia del dolore, annuncia che sarà la Finlandia il primo paese europeo a beneficiare dell'innovativo impianto semestrale con tecnologia brevettata, per il trattamento della dipendenza da oppioidi.

In un mercato in cui i dati sul consumo di oppioidi, in particolare eroina, sono drammatici anche tra le fasce più giovani, l'introduzione di un trattamento long acting della durata di 6 mesi rappresenterà un vero cambiamento nel paradigma del trattamento dei pazienti affetti da OUD (Opioid Use Disorders) e un'importante alternativa di cura, andandosi a inserire all'interno del nuovo ventaglio di terapie long acting.

I farmaci long acting, garantendo un'attività terapeutica prolungata, rappresentano un reale valore aggiunto per il paziente, in termini di miglioramento della qualità di vita, Maggiore aderenza al trattamento e riduzione dei fenomeni di misuso e diversione.

La commercializzazione del prodotto sarà affidata ad Accord Healthcare, partner di Molteni Farmaceutici per la distribuzione esclusiva del farmaco nel mercato europeo dove la Finlandia rappresenta solamente la prima tappa di un lungo percorso di lanci che tra il 2021 e il 2022 interesseranno tutta l'Europa.

“Quest'annuncio è frutto dell'impegno e dello scambio reciproco del patrimonio di conoscenze ed esperienze tra il nostro team e quello di Accord Healthcare”, ha commentato il Presidente di Molteni Farmaceurici, Giuseppe Seghi Recli, “Siamo orgogliosi di questo importante risultato raggiunto che darà l'avvio e aprirà la strada alla commercializzazione di un farmaco innovativo capace di migliorare la vita dei pazienti con dipendenza da oppioidi in tutta Europa”.

Molteni Farmaceutici

Fondata a Firenze nel 1892, Molteni Farmaceutici è una “specialty pharma” imprenditoriale italiana, specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di soluzioni terapeutiche per il trattamento del dolore e delle dipendenze, da sempre impegnata a difesa della qualità di vita e del diritto all'accesso ad adeguate terapie dei propri pazienti. Molteni Farmaceutici rappresenta oggi uno dei centri di riferimento della produzione farmaceutica europea, avendo acquisito nel tempo un proprio distintivo know-how competitivo nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di farmaci oppioidi. Molteni opera sia direttamente, in Italia e in Polonia, sia attraverso la sua rete di partner specializzati in oltre 50 paesi ed è un partner preferenziale qualificato di organizzazioni internazionali e non governative come UNICEF, UNDP, IDA Foundation e Global Fund. Dal 2017 ha ottenuto la certificazione ELITE da parte di Borsa Italiana.

