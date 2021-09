Eni: confermata in Global Compact Lead delle Nazioni Unite

20 settembre 2021 a

Roma, 20 set. (Adnkronos) - Eni è stata confermata oggi come partecipante al Global Compact Lead per il suo costante impegno verso il Global Compact delle Nazioni Unite e i suoi Dieci Principi per un business responsabile. Eni è stata identificata come una delle società partecipanti più impegnate in quella che è la più grande iniziativa di sostenibilità aziendale del mondo. Le aziende Lead, sottolinea Sanda Ojiambo, Ceo e direttore esecutivo del Global Compact delle Nazioni Unite, "rappresentano il più alto livello di impegno con il Global Compact delle Nazioni Unite. Oggi più che mai, il mondo ha bisogno di aziende di tutte le dimensioni - come quelle annunciate oggi come Lead - che lavorano continuamente per migliorare la loro performance di sostenibilità e agiscono per costruire un mondo migliore".

Questo riconoscimento, sottolinea Claudio Descalzi, Amministratore Delegato di Eni, "è un'importante testimonianza del nostro impegno a integrare la sostenibilità in ogni aspetto delle nostre attività e a trasformare la nostra industria rispettando la dignità di ogni essere umano, rimanendo aperti a nuove frontiere tra cui quella della finanza sostenibile a sostegno degli Sdgs. È perseguendo questa visione che abbiamo rafforzato le nostre partnership con le agenzie e le organizzazioni internazionali di cooperazione allo sviluppo".

Per essere eleggibile come Lead, un'azienda deve "partecipare ad almeno due Piattaforme d'Azione del Global Compact delle Nazioni Unite per dimostrare il proprio impegno con il Global Compact delle Nazioni Unite e quello a definire e promuovere pratiche di leadership in linea con i Dieci Principi e gli Obiettivi Globali; presentare o impegnarsi a presentare una Comunicazione Avanzata sui Progressi raggiunti, ovvero un rapporto annuale sulla sostenibilità che dettagli i progressi fatti nell'attuazione dei Dieci Principi".