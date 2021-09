Covid: Fontana, 'in Lombardia numeri tra migliori di tutto il Paese'

20 settembre 2021 a

Milano, 20 set. (Adnkronos) - In Lombardia "circa l'87% popolazione ha ricevuto almeno una dose, e l'82% ha completato il ciclo vaccinale". Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, in conferenza stampa, a Milano per l'avvio della nuova fase della campagna vaccinale.

"Gli effetti si notano valutando le risultanze sanitarie: per il terzo mese siamo in zona bianca. Le occupazioni di ospedali e il numero incidenti sono tra i migliori di tutto il paese, il che ci lascia ben sperare per il futuro", aggiunge.