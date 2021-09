20 settembre 2021 a

Torino, 20 set. - (Adnkronos) - "Nei momenti difficili non c'è altro da fare che stare insieme e fare squadra. Lo abbiamo fatto in passato e possiamo farlo di nuovo adesso!! Sempre fino alla fine". Così su Instagram l'attaccante della Juventus Paulo Dybala all'indomani del pareggio in casa con il Milan.