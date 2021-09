Covid: Bertolaso, 'entro metà ottobre terza dose a 150mila fragili'

20 settembre 2021 a

Milano, 20 set. (Adnkronos) - Entro la metà di ottobre saranno immunizzati con la terza dose 150mila immuno-compromessi, (o fragili), in Lombardia. Lo ha spiegato Guido Bertolaso, responsabile della campagna vaccinale

"Nel momento in cui il generale Figliuolo ci dirà di partire con le Rsa (circa 80mila persone), con gli over 80 (circa 680mila) e i sanitari (396mila), noi da metà ottobre siamo pronti. Aspettiamo le indicazioni del governo e di Figliuolo, non diciamo: siamo bravi e partiamo prima. Aspettiamo come abbiamo sempre fatto".