Milano: sorpreso con 23 chili di marijuana e hashish, arrestato

Milano, 20 set. (Adnkronos) - Un uomo di 43 anni, cittadino italiano, è stato arrestato dalla polizia a Milano perché trovato in possesso di 23 chilogrammi fra marijuana e hashish. L'uomo, appena arrivato dalla Spagna in attesa di prendere un bus per tornare a casa. Gli agenti nei suoi bagagli hanno trovato 31 panetti di hashish per un peso di 3 chili e 18 buste termosaldate di marijuana per un peso di 20 chili. L'uomo, con numerosi precedenti, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e portato nel carcere di San Vittore.