Tennis: Federer, 'la riabilitazione procede bene e il peggio è alle spalle'

20 settembre 2021

Zurigo, 20 set. - (Adnkronos) - “Sto molto bene, la riabilitazione sta procedendo passo dopo passo e il peggio è ormai alle spalle”. Roger Federer rassicura sulle sue condizioni fisiche dopo la terza operazione al ginocchio in un anno e mezzo. “Quando torni da un infortunio, ogni giorno è migliore del precedente -aggiunge il vincitore di 20 tornei dello Slam a margine di un evento promozionale a Zurigo-. Ci sono già passato l'anno scorso, quindi non è affatto un problema a livello mentale. Spero di poter tornare presto ad allenarmi, ma so che devo avere ancora un po' di pazienza”. Nel prossimo fine settimana a Boston si gioca la Laver Cup, torneo dove era sempre sceso in campo nelle precedenti edizioni. "Dispiace quest'anno non esserci, mi piacerebbe tornare a giocarla l'anno prossimo a Londra”.