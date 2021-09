Onu: ecco interventi Draghi all'assemblea generale

20 settembre 2021 a

Roma, 20 set. (Adnkronos) - Dopo l'intervento di oggi al Climate Moment della 76esima Assemblea generale Onu, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha in agenda altri interventi, nei prossimi giorni, alla 76esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Di seguito i prossimi interventi, in videoconferenza, in programma (orario italiano e da confermare), resi noti da Palazzo Chigi: giovedì 23, ore 17.30, Intervento al Food System Summit Live; venerdì 24, ore 1.45, Intervento all'Assemblea Generale, ore 15 intervento al Global Fund. Sabato 25, ore 14.15, intervento al Global Citizien.